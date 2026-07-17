Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Motorboot in Koserow gestohlen - Polizei sucht Zeugen
Koserow (ots)
Bereits am 14.07.2026 meldete sich ein Urlauber bei der Polizei, um den Diebstahl seines Bootes von einem Hotelanlegesteg in Koserow anzuzeigen, welcher sich bereits eine Woche zuvor ereignet haben soll.
Nach ersten Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen Mittwoch, dem 08.07.2026, 17:00 Uhr und Donnerstag, dem 09.07.2026, 17:00 Uhr.
Das grüne Beiboot der Marke DRP mit HST-Kennzeichen war mit Kette und Schloss am Hotelsteg in der Straße Damerow in Koserow gesichert. An dem Boot war zum Zeitpunkt des Diebstahls außerdem ein Außenbordmotor der Marke Honda und dem Fabrikat DHSCHU befestigt.
Das Beiboot wird folgendermaßen beschrieben:
- Marke: DRP - Fabrikat: Jackpot 255 - Farbe: grün - Länge: 2,8 m - Breite: 1,42 m
Der Gesamtschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.
Wer im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Hotelstegs in der Straße Damerow gemacht hat oder Angaben zum Verbleib des Bootes oder des Motors machen kann, wird gebeten sich an die Polizei in Heringsdorf zu wenden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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