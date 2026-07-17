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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorboot in Koserow gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Koserow (ots)

Bereits am 14.07.2026 meldete sich ein Urlauber bei der Polizei, um den Diebstahl seines Bootes von einem Hotelanlegesteg in Koserow anzuzeigen, welcher sich bereits eine Woche zuvor ereignet haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen Mittwoch, dem 08.07.2026, 17:00 Uhr und Donnerstag, dem 09.07.2026, 17:00 Uhr.

Das grüne Beiboot der Marke DRP mit HST-Kennzeichen war mit Kette und Schloss am Hotelsteg in der Straße Damerow in Koserow gesichert. An dem Boot war zum Zeitpunkt des Diebstahls außerdem ein Außenbordmotor der Marke Honda und dem Fabrikat DHSCHU befestigt.

Das Beiboot wird folgendermaßen beschrieben:

   - Marke: DRP
   - Fabrikat: Jackpot 255
   - Farbe: grün
   - Länge: 2,8 m
   - Breite: 1,42 m

Der Gesamtschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Hotelstegs in der Straße Damerow gemacht hat oder Angaben zum Verbleib des Bootes oder des Motors machen kann, wird gebeten sich an die Polizei in Heringsdorf zu wenden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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