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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unüberlegtes Handeln führt zu Verkehrsunfall

Mönchgut (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 16. Juli 2026, ereignete sich auf dem Fuß- und Radweg entlang der Landesstraße 292 auf dem Mönchgut (Insel Rügen) ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 13-Jährige von der Insel Rügen mit ihrem E-Scooter den Fuß- und Radweg. Dabei zog sie offenbar ein zuvor liegengebliebenes Mofa. Auf dem Mofa soll sich eine weitere Person befunden haben.

In einer Kurve kam der 13-Jährigen eine 76-jährige Frau aus Brandenburg zu Fuß entgegen. Beim Versuch, Mofa und E-Scooter voneinander zu trennen, verhakten sich offenbar die Lenker der beiden Fahrzeuge. In der weiteren Folge verlor die 13-Jährige die Kontrolle über den E-Scooter und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Die 76-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass für den E-Scooter kein erforderlicher Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Strafanzeigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden aufgenommen.

Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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