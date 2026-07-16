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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach schwerem Raub: Verdächtiger kommt in U-Haft

Waren (Müritz) (ots)

Nach einem schweren Raub im Wald zwischen Waren und Klink ist gegen den mutmaßlichen, polizeilich intensiv bekannten Haupttäter Haftbefehl erlassen worden. Dem 40 Jahre alten deutschen Mann wird vorgeworfen, einen 25-jährigen Deutschen in der Nacht von Montag auf Dienstag im Wald sowohl ausgebraubt, als auch beleidigt, bedroht und geschlagen zu haben, nachdem er mit weiteren Tatverdächtigen und dem späteren Opfer zusammen im Auto unterwegs war. Sie sollen sich kurz vorher kennengelernt haben. Zum Hintergrund, warum das Opfer in dem Auto saß sowie zum Motiv und der Tatbeteiligung der weiteren Verdächtigen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Waren an.

Dem jungen Mann war nach jetzigem Kenntnisstand im Wald die Flucht gelungen. Er konnte leichtverletzt in Klink Hilfe holen, woraufhin auch die Polizei gerufen wurde.

Im Zuge der Ermittlungen der Polizei hat die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg einen Antrag auf Haftbefehl gestellt, der gestern durch einen Haftrichter erlassen wurde. Der 40-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Er war zuvor im Rahmen der polizeilichen Fahndung kurz nach der Tat zunächst vorläufig festgenommen worden. Die weiteren Tatverdächtigen gelten ebenfalls als ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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