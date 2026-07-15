Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Quad in Polen gefunden und sichergestellt

Waren (Müritz) (ots)

Wie gestern berichtet, hat die Polizei nach dem Diebstahl eines Quads vom Gelände eines Autohauses (s. Erstmeldung dazu unten) direkt erste gute Spuren und Ermittlungsansätze gehabt und ausgewertet. Aufgrund weiterer Hinweise darauf, dass sich der SUV samt Anhänger mit dem darin befindlichen Quad auf dem Weg nach Polen befinden könnte, gab es zügig über die deutsch-polnische Verbindungsstelle der Polizei eine Mitteilung ins Nachbarland.

In der Tat kam es nur Stunden nach dem Diebstahl in Waren zum Grenzübertritt des gesuchten SUV inklusive Anhänger. Gegen 13.00 Uhr stellten polnische Polizeibeamte dann in Plotny zwischen Stettin und Kolberg das gesuchte Fahrzeug, den gesuchten Anhänger und auch das Quad fest.

Den Miet-Anhänger, in dem sich das Quad befand, hatten die Täter in der Tatnacht in Waren von einem nahegelegenen Baumarkt-Parkplatz gestohlen, ebenso ein Autokennzeichen, das sie an dem SUV angebracht hatten. Bei der Sicherstellung von Quad und Anhänger wurden auch gleich die Tatverdächtigen - drei Polen im Alter zwischen 21 und 40 Jahren - durch die polnische Polizei festgenommen.

Das Gestohlene wird nun zur Überführung nach Deutschland vorbereitet.

ERSTMELDUNG:

POL-NB: Quad gestohlen - Polizei wertet gute Spurenlage aus Nr.6314457 | 14.07.2026 | PP NB | Polizeipräsidium Neubrandenburg Waren (Müritz)

Am Montag zwischen Mitternacht und etwa 06.00 Uhr sind Täter auf das Gelände des Autohauses in der Warendorfer Straße/Ecke Springer Straße eingebrochen und haben ein graues Quad der Marke Outlander vom Typ Max XT 700 MY gestohlen. Der Wert des gestohlenen neuen Quads beträgt rund 13.000 Euro.

Das Quad wurde über das Gelände zu einem Auto samt Anhänger geschoben. Bei dem Auto handelt es sich um einen dunklen SUV, der einen Kastenanhänger mit dunkelgrüner Plane und der Aufschrift "Miet mich" hatte. In diesen kam das Quad.

Die Polizei hat gute, verwertbare Spuren sicherstellen können, bei denen unter anderem auch entsprechende Hinweise auf die Tatverdächtigen zu finden sind. Diese werden jetzt von der Kriminalpolizei ausgewertet.

Sollte jemand weitere sachdienliche Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib des Quad haben oder im genannten Zeitraum am Tatort etwas beim Vorbeifahren oder Vorbeigehen beobachtet haben, bittet die Polizei um entsprechende Information: telefonisch unter 03991 / 1760 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell