Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufmerksame Nachbarin handelt vorbildlich: 86-Jährige in hilfloser Lage gerettet

Lauterbach (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (14. Juli 2026) informierte eine aufmerksame Anwohnerin aus Lauterbach gegen 20:30 Uhr die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen. Zuvor war ihr aufgefallen, dass das Essen ihrer 86-jährigen Nachbarin noch unangetastet vor der Wohnungstür stand. Da auch mehrfaches Klingeln und Klopfen sowie Nachfragen bei weiteren Nachbarn ohne Erfolg blieben, vermutete sie, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Gemeinsam mit der Feuerwehr und der Polizei wurde die Wohnung aufgesucht. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür und fanden die 86-Jährige tatsächlich in einer hilflosen Lage vor. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das umsichtige Handeln der Nachbarin hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Seniorin schnell geholfen werden konnte. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für dieses aufmerksame und verantwortungsbewusste Verhalten.

Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen allein leben, zeigt dieser Einsatz, wie wichtig eine funktionierende Nachbarschaft ist. Wer aufmerksam ist, Veränderungen bemerkt und im Zweifel lieber einmal zu viel als einmal zu wenig Hilfe verständigt, kann unter Umständen Leben retten. Zivilcourage beginnt oft mit kleinen Gesten: dem aufmerksamen Blick füreinander und dem Mut, bei einem unguten Gefühl zu handeln.

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