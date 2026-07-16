Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Jugendlicher in Untersuchungshaft

Neustrelitz (ots)

Nach mehreren Straftaten, die sich insbesondere seit Beginn des Jahres in Neustrelitz häuften, ist ein 17-jähriger Deutscher nun in Untersuchungshaft gekommen. Das Amtsgericht Waren erließ gegen den Jugendlichen vor einigen Tagen Haftbefehl wegen mehrfacher schwerer räuberischer Erpressung.

Die Neustrelitzer Polizei hatte immer wieder in Verbindung mit dem Jugendlichen Einsätze, weil er unter anderem andere Jugendliche bedroht, sie um Wertsachen erpresst haben und einigen Opfern gegenüber auch gewalttätig geworden sein soll.

Die Kriminalpolizei Neustrelitz hatte in diesem Zusammenhang sehr umfangreich ermittelt und so letztlich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg den Antrag für einen Haftbefehl erwirken können.

Das Beispiel zeigt aus Sicht der Ermittler, dass auch mutmaßliche Täter im jugendlichen Alter bei schweren und immer wieder begangenen Straftaten durchaus in die Untersuchungshaft kommen können.

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