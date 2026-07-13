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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Großbrand im Müritz-Nationalpark - Ort muss evakuiert werden

Speck/Kratzeburg/Granzin (ots)

Aktuell sind dutzende Feuerwehrleute sowie Rettungswagen und die Polizei im Müritz-Nationalpark im Einsatz. Im Bereich Speck/Kratzeburg brennt es auf einer Fläche von mindestens 3000 Quadratmetern. Die Ursache für den Brandausbruch ist noch unklar.

Aufgrund der Ausbreitung des Feuers wird aktuell der gesamte Ort Granzin bei Kratzeburg evakuiert. Zentrale Station Güte die Bewohner ist im Gemeindehaus in Peckatel. Um Ältere und Kranke zu unterstützen sind zahlreiche Rettungswagen bei der Evakuierung beteiligt.

Da sich in dem Gebiet Munition befindet, ist auch der Munitionsbergungsdienst im Einsatz.

Von Verletzten ist aktuell nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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