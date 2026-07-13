Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Identität geklärt - Leichenfund am Ostseestrand von Stubbenfelde
Stubbenfelde (Insel Usedom) (ots)
Bereits am 08. Mai 2026 fanden Passanten einen angeschwemmten Leichnam am Ostseestrand von Stubbenfelde.
Die Polizei informierte: https://tinyurl.com/4s5avcwk
Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Anklam konnte die Identität des Toten geklärt werden. Es handelt sich um einen 94-jährigen Polen, welcher seit dem 28.12.2025 als vermisst galt.
Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.
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