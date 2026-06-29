Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Badetoter auf der Insel Rügen
Drewoldke (ots)
Am Samstag, dem 27. Juni 2026, wurde die Polizei durch die integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über eine leblose Person am Strand von Drewoldke auf Rügen informiert.
Der 70-jährige Deutsche aus Stralsund wurde gegen 16:50 Uhr durch Badegäste im Wasser treibend entdeckt und dann aus der Ostsee gezogen. Trotz Reanimationsversuchen durch die Ersthelfer konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.
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