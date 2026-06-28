Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Unfällen mit hohem Sachschaden und mehreren verletzten Personen

Murchin (ots)

Am 27.06.2026, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich auf der B110, kurz vor der Zecheriner Brücke ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die B 110 über die Zecheriner Brück in Richtung Johanneshof und überholte, laut Zeugenaussagen, mehrere Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf, geriet das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In Folge dessen stieß er frontal mit einem Pkw Opel einer 62-jährigen deutschen Fahrzeugführerin zusammen, in dem sich auch ein 83-jähriger Beifahrer befand. Alle Beteiligten kommen aus dem Raum Berlin und wurden schwer-, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde für ca. eine Stunde vollgesperrt und danach halbseitig geöffnet, sodass der Fahrzeugverkehr langsam abfließen konnte. Auf Grund der Schwere der Verletzungen zweier Beteiligten wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Der geschätzte Gesamtschaden wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch angeforderte Bergungsdienste geborgen werden. Es waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Murchin im Einsatz. Nur ein paar Minuten später, ereignete sich ebenfalls auf der B110, in der Ortschaft 17390 Murchin ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Benz die B110 in Richtung Usedom. Im Bereich einer Rechtskurve geriet dieser, aus noch ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Der 70-jährige britische Fahrer des BMW blieb unverletzt, der Fahrer des Mercedes jedoch wurde leichtverletzt und musste zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Für die Dauer der hier durchgeführten Vollsperrung betrug hier etwa zwei Stunden. Nach einer halbseitigen Öffnung konnte die Fahrbahn gegen 17:55 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Neben Einsatzkräften der Polizei befanden sich ein Rettungswagen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Murchin im Einsatz. In beiden Fällen werden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und zusätzlich eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs beim erstgenannten Unfall.

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