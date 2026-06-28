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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Unfällen mit hohem Sachschaden und mehreren verletzten Personen

Murchin (ots)

Am 27.06.2026, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich auf der B110, kurz vor
der Zecheriner Brücke ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.
Der 36-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die B 110 über die 
Zecheriner Brück in Richtung Johanneshof und überholte, laut 
Zeugenaussagen, mehrere Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf, geriet das 
Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In 
Folge dessen stieß er frontal mit einem Pkw Opel einer 62-jährigen 
deutschen Fahrzeugführerin zusammen, in dem sich auch ein 83-jähriger
Beifahrer befand.
Alle Beteiligten kommen aus dem Raum Berlin und wurden schwer-, 
jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein umliegendes 
Krankenhaus verbracht.
Die Fahrbahn wurde für ca. eine Stunde vollgesperrt und danach 
halbseitig geöffnet, sodass der Fahrzeugverkehr langsam abfließen 
konnte.
Auf Grund der Schwere der Verletzungen zweier Beteiligten wurde auf 
Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der DEKRA 
hinzugezogen.
Der geschätzte Gesamtschaden wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch 
angeforderte Bergungsdienste geborgen werden.
Es waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Murchin im 
Einsatz.

Nur ein paar Minuten später, ereignete sich ebenfalls auf der B110, 
in der Ortschaft 17390 Murchin ein Verkehrsunfall mit zwei 
beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. 
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige deutsche Fahrer 
eines Mercedes Benz die B110 in Richtung Usedom. Im Bereich einer 
Rechtskurve geriet dieser, aus noch ungeklärter Ursache, auf die 
Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Der 
70-jährige britische Fahrer des BMW blieb unverletzt, der Fahrer des 
Mercedes jedoch wurde leichtverletzt und musste zur Behandlung in ein
umliegendes Krankenhaus verbracht werden.
Für die Dauer der hier durchgeführten Vollsperrung betrug hier etwa 
zwei Stunden. Nach einer halbseitigen Öffnung konnte die Fahrbahn 
gegen 17:55 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.
Neben Einsatzkräften der Polizei befanden sich ein Rettungswagen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Murchin im Einsatz.

In beiden Fällen werden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger 
Körperverletzung eingeleitet und zusätzlich eine Anzeige wegen 
Gefährdung des Straßenverkehrs beim erstgenannten Unfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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