PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 - Drei Personen schwer verletzt

BAB 20/Kirch Baggendorf(LK VR) (ots)

Am 28.06.2026 gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Grimmen-West ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 60-jähriger deutscher Fahrer eines BMW aus Schleswig-Holstein infolge eines Reifenplatzers nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet auf die Bankette, überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer sowie seine beiden Söhne im Alter von 27 und 29 Jahren wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz befanden sich drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber, drei Fahrzeuge der Feuerwehr sowie zwei Streifenwagen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 00:18

    POL-NB: Zwei Unfällen mit hohem Sachschaden und mehreren verletzten Personen

    Murchin (ots) - Am 27.06.2026, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich auf der B110, kurz vor der Zecheriner Brücke ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die B 110 über die Zecheriner Brück in Richtung Johanneshof und überholte, laut Zeugenaussagen, mehrere Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf, geriet das Fahrzeug aus bisher ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 22:50

    POL-NB: Brand eines Schuppens mit hohem Sachschaden

    Luckow (ots) - Am 26.06.26 gegen 19:25 Uhr kam es in Luckow zu einem Schuppenbrand, der durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Durch das übergreifende Feuer wurden auch ein Pkw und ein Moped Simson beschädigt, wodurch der entstandene Gesamtschaden auf ca. 35.000 EUR geschätzt wird. Im Einsatz waren 24 Kameraden mit fünf Fahrzeugen der Feuerwehren Ahlbeck und Luckow. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 20:09

    POL-NB: Verkehrsuunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

    Torgelow-Ferdinadshof (ots) - Am 26.06.2026 gegen 14:40 Uhr ereignete sich auf B 109 Höhe "Cafe 70" ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Pkw die B 109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Anklam. Der 44-jährige Fahrer eines Pkw Tesla musste zwischen dem Cafe 70 und der Ortslage Finkenbrück verkehrsbedingt abbremsen. Ein, hinter ihm fahrender, 22-järiger Fahrer eines Pkw Hyundai verringerte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren