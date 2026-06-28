Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 - Drei Personen schwer verletzt

BAB 20/Kirch Baggendorf(LK VR) (ots)

Am 28.06.2026 gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Grimmen-West ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 60-jähriger deutscher Fahrer eines BMW aus Schleswig-Holstein infolge eines Reifenplatzers nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet auf die Bankette, überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer sowie seine beiden Söhne im Alter von 27 und 29 Jahren wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz befanden sich drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber, drei Fahrzeuge der Feuerwehr sowie zwei Streifenwagen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

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