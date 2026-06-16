PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach Verursachern - Polizei findet Kleidung im Müllhaufen

POL-NB: Suche nach Verursachern - Polizei findet Kleidung im Müllhaufen
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Kargow bei Waren (ots)

Gestern wurde mit einer Pressemitteilung über Bauschutt und Müll in großer Menge im Wald in Kargow berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6294628)

Im Rahmen der Vor-Ort-Ermittlungen durch die Kripo wurden in den Bauschuttabfällen mehrere Kleidungsstücke gefunden, teils Designerstücke. Über diese Kleidung versucht die Polizei nun weitere Hinweise zu den Verursachern zu erlangen. Eventuell hat eine Baufirma bei jemandem ausgemistet und derjenige erkennt nun die Kleidungsstücke. Oder jemand weiß, wer solche Kleidung besessen hat.

Hinweise können weiterhin an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 14:49

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäterin

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer mutmaßlichen Straftäterin. Eine 55-jährige Deutsche zeigte der Polizei in Ribnitz-Damgarten bereits im Januar 2026 an, dass ihre Handtasche samt Inhalt in einem Geschäft in der Langen Straße von Ribnitz-Damgarten entwendet wurde. ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 13:43

    POL-NB: Verkehrsunfälle auf der L 21 - Ermittlungen wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

    L21 (LK V-R) (ots) - Am Montag, dem 15.06.2026, ereigneten sich auf der Landesstraße 21 im Landkreis Vorpommern-Rügen zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Polizei jeweils Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet hat. Gegen 11:30 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Klockenhagen und Körkwitz zu einem Auffahrunfall zwischen zwei ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 09:33

    POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin in Heringsdorf

    Heringsdorf (ots) - Am 15.06.2026 gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der Neuhofer Straße in Heringsdorf (L266) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigten zwei Kinder, die Neuhofer Straße zu überqueren. Der 79-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhr die Neuhofer Straße aus Richtung Heringsdorf kommend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren