Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach Verursachern - Polizei findet Kleidung im Müllhaufen

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Kargow bei Waren (ots)

Gestern wurde mit einer Pressemitteilung über Bauschutt und Müll in großer Menge im Wald in Kargow berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6294628)

Im Rahmen der Vor-Ort-Ermittlungen durch die Kripo wurden in den Bauschuttabfällen mehrere Kleidungsstücke gefunden, teils Designerstücke. Über diese Kleidung versucht die Polizei nun weitere Hinweise zu den Verursachern zu erlangen. Eventuell hat eine Baufirma bei jemandem ausgemistet und derjenige erkennt nun die Kleidungsstücke. Oder jemand weiß, wer solche Kleidung besessen hat.

Hinweise können weiterhin an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 erfolgen.

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