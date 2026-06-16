Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäterin

Ribnitz-Damgarten (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer mutmaßlichen Straftäterin.

Eine 55-jährige Deutsche zeigte der Polizei in Ribnitz-Damgarten bereits im Januar 2026 an, dass ihre Handtasche samt Inhalt in einem Geschäft in der Langen Straße von Ribnitz-Damgarten entwendet wurde. Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die die bislang unbekannte Frau identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.

Die weibliche Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- sie ist zwischen 60 und 70 Jahre alt, sie führte einen bunten Rucksack mit sich, trug eine auffällige Kopfbedeckung und eine Brille, - zum Tatzeitpunkt trug sie eine grüne Jacke, schwarze Hose und rote Schuhe.

Das Bild der gesuchten Person ist hier zu finden: https://urlz.fr/vbOq.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten (03821 8750), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

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