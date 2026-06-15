Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Massenweise illegal Müll entsorgt
Kargow bei Waren (ots)
In Kargow bei Waren haben bisher Unbekannte illegal Müll wie Bauschutt auf einem Waldweg hinter dem Betonwerk abgeladen. Die Polizei erhielt die Information dazu am Freitagmittag. Beamte prüften den genannten Tatort ab und fanden Müll wie Styropor und Autoreifen - Gesamtmenge etwa 100 Kubikmeter. Der Wert einer sachgemäßen Entsorgung wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
Zeugen waren am Donnerstag in dem Bereich zwei Kipplaster aufgefallen, von denen einer womöglich ein Berliner Kennzeichen hatte. Der eine Laster soll blau, der andere orangefarben gewesen sein.
Wer Hinweise zu diesen beiden Kipplastern hat oder auch sonstige Hinweise zu den möglichen Tatverdächtigen, wendet sich bitte an die Warener Polizei unter der Telefonnummer 03991 / 1760.
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