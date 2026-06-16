Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin in Heringsdorf

Heringsdorf (ots)

Am 15.06.2026 gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der Neuhofer Straße in Heringsdorf (L266) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigten zwei Kinder, die Neuhofer Straße zu überqueren. Der 79-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhr die Neuhofer Straße aus Richtung Heringsdorf kommend in Fahrtrichtung Bansin.

Als eines der Kinder die Fahrbahn betrat, kam es trotz eines eingeleiteten Bremsvorgangs zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug.

Die achtjährige Fußgängerin erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Der Pkw blieb fahrbereit.

Der Verkehrsunfall wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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