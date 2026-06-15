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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Junge Radfahrer sollen Mann Tasche weggerissen haben

Wulkenzin/Neu Rhäse (ots)

Ein 34-jähriger Deutscher hat am Sonnabendmittag die Polizei gerufen, nachdem ihm im Bereich des Zeltplatzes "Gatscheck" von zwei Jugendlichen seine Umhängetasche entrissen worden sei. Er habe gerade in der Nähe eines Busches gestanden und sah dabei die Jugendlichen mit Rädern auf einem Waldweg ankommen. Plötzlich sei einer abgesprungen und habe dem Mann so plötzlich die Umhängetasche entrissen, dass er im ersten Schreck nichts weiter machen konnte. Er rief kurz danach die Polizei und konnte eine Personenbeschreibung abgeben. Die Polizei stellte vor Ort zudem Spuren sicher.

Aufgrund der Beschreibung hielten Polizisten kurze Zeit später im Neubrandenburger Stadtgebiet Jugendliche auf Rädern an und kontrollierten sie. Mögliches Diebesgut hatten sie nicht dabei. Die Ermittlungen zu den möglichen Tatverdächtigen dauern daher an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall hat, wendet sich an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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