Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Schlägereien in der Oststadt

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend sind die Beamten des Neubrandenburger Reviers gleich mehrfach wegen Schlägereien im Einsatz gewesen.

Zunächst wurde gegen 0.45 Uhr eine Schlägerei zwischen etwa zehn Personen in der Ziolkowskistraße beim Notruf gemeldet. Fünf Streifenwagen fuhren sofort zum Einsatzort. Eine Schlägerei war gerade nicht mehr im Gange, jedoch waren Beteiligte noch vor Ort. Einer der möglichen Tatverdächtigen floh in dem Moment, als er die Polizei sah, auf einem E-Scooter und konnte kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden. Da der 20-jährige Syrer vor Ort 1,96 Promille gepustet hat, wurde gegen ihn neben einer Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung auch eine Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol aufgenommen.

Zu dem Fall: Nach derzeitiger polizeilicher Kenntnis soll eine 36-jährige Deutsche beobachtet haben, wie der 20-jährige Syrer ihre Bekannte angegriffen hat. Sie sei dazwischen gegangen, ebenso ihr 40-jähriger deutscher Begleiter. Es sei zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden Männern gekommen, bei der beide leichtverletzt wurden. Ein 19-jähriger Syrer sei dazu gekommen und soll den deutschen Mann mit einer Glasflasche geschlagen haben.

Auch ein 22-jähriger Deutscher war dann wohl in die Schlägerei involviert und soll ebenso wie ein 24-jähriger Deutscher von mehreren Syrern attackiert worden sein. Insgesamt drei mögliche Verdächtige sind bereits ermittelt, zur Frage, ob es weitere Täter gibt sowie zum Motiv dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an.

Die insgesamt vier Verletzten der Auseinandersetzung (alle deutsche Staatsangehörige im Alter von 22, 24, 36 und 46 Jahren) wurden vor Ort behandelt und teils mit in die Klinik genommen.

Die Polizei ermittelt in dieser Sache und bittet mögliche Zeugen oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt haben, sich bei der Polizei Neubrandenburg zu melden unter 0395 / 55825224 oder schriftlich bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Zu einem weiteren Fall in der Nacht bittet die Polizei ebenfalls mögliche Zeugen um Meldung bei der Polizei.

Denn nur etwa eine Stunde später, gegen 2.10 Uhr, wurde die Neubrandenburger Polizei erneut in den Bereich der Ziolkowskistraße geschickt. An der Kreuzung zum Juri-Gagarin-Ring soll es einen Streit und eine Auseinandersetzung zwischen zwei Deutschen (41 und 17 Jahre alt) und zwei weiteren Männern (dem 20-jährigen Syrer, der bereits kurz zuvor in die Schlägerei in der Ziolkowskistraße involviert gewesen sein soll und auf einem E-Scooter betrunken unterwegs war sowie einem 19-jährigen Afghanen) gegeben haben. Hier sollen Flaschen durch den 19- und 20-Jährigen auf den 41- und 17-Jährigen geworfen worden sein, die die beiden allerdings verfehlten.

Die Polizei hat in diesem Fall Anzeigen wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die laufenden Ermittlungen müssen auch hier das Motiv versuchen zu klären ebenso ist die jeweilige Tatbeteiligung noch unklar - also wer wen in dieser Situation angegriffen hat und wie.

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