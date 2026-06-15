Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen folgen Räuber - Polizei stellt ihn

Neubrandenburg (ots)

Am Freitagabend haben Zeugen in Broda einen Mann beim Angriff und Ausrauben einer Gruppe Jugendlicher beobachtet. Sie riefen die Polizei und folgten dem Täter. Die Polizei stellte den Verdächtigen in einem Einkaufsmart am Oberbach, wo er zu dem Zeitpunkt gerade vom Sicherheitspersonal festgehalten wurde, da er im Markt durch lautes, aggressives Verhalten aufgefallen war.

Zu dem Sachverhalt an einem Fußballfeld zwischen dem Parkplatz Brodaer Straße und dem Olmühlenbach geht die Polizei aktuell von folgenden Ereignissen aus: Der 16-jährige Syrer soll die Gruppe Jugendlicher unter anderem um Geld und Handys gebracht haben - mit aggressivem Verhalten. Als der Syrer bemerkte, dass die Zeugen seine Tat sahen und die Polizei riefen, gab er den Jugendlichen das Diebesgut zurück.

Gegen 19 Uhr - also kurz vor dem Fall mit dem Entdecken durch die Zeugen - soll der Beschuldigte bereits am Brodaer Strand einem 17-jährigen Deutschen unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn dann ausgeraubt haben. Der Deutsche habe versucht, sich zu wehren, woraufhin er weitere Schläge vom Tatverdächtigen bekam. Der Syrer erbeutete mehrere Wertgegenstände von dem Jugendlichen. Das Opfer ging nach der Attacke zu einer Freundesgruppe und berichtete später dann der Polizei von dem Geschehen.

Die Kripo ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen den jugendlichen Syrer.

Sollte es (weitere) Zeugen - insbesondere auch zu dem Sachverhalt am Brodaer Strand gegen 19 Uhr am Freitag - geben, die noch nicht durch die Polizei befragt wurden, so wenden sich diese bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

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