Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in einen Imbiss

Grefiswald (ots)

Am heutigen Morgen, 12. Juni 2026, wurde der Greifswalder Polizei ein Einbruch in einen Imbiss in der Dorfstraße in Wieck gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang mindestens ein unbekannter Täter in der Zeit vom 11. Juni 2026, gegen 21:00 Uhr, bis 12. Juni 2026, gegen 02:50 Uhr in das Objekt ein und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich unter der 03834 5400 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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