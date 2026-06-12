PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in einen Imbiss

Grefiswald (ots)

Am heutigen Morgen, 12. Juni 2026, wurde der Greifswalder Polizei ein Einbruch in einen Imbiss in der Dorfstraße in Wieck gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang mindestens ein unbekannter Täter in der Zeit vom 11. Juni 2026, gegen 21:00 Uhr, bis 12. Juni 2026, gegen 02:50 Uhr in das Objekt ein und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich unter der 03834 5400 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 11:17

    POL-NB: Schilderdieb auf Rügen? Kriminalpolizei stellt neun Ortstafeln sicher

    Insel Rügen (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Kriminalpolizei am gestrigen Tag im Rahmen eines Durchsuchungsbeschlusses mehrere mutmaßlich entwendete Ortstafeln auf der Insel Rügen sichergestellt. Offenbar sollte sich eine als gestohlen gemeldete Ortstafel im Besitz eines Tatverdächtigen befinden. Auf Grundlage dieses Hinweises erwirkte die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 09:48

    POL-NB: Laubenbrand in Grimmen

    Grimmen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (11. Juni 2026) kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Brand in der Kleingartenanlage "Am Gartenheim" e.V. Hoikenrade II in Grimmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, auch griff das Feuer nicht auf angrenzende Gärten über. Gegenwärtig wird der Schaden auf etwa 500,00 Euro ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 09:11

    POL-NB: Auffälliger Fahrzeugführer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

    Grammendorf (LK V-R) (ots) - Am gestrigen Donnerstag (11.06.2026) wurde die Polizei gegen 15:00 Uhr über ein auffälliges Fahrzeug auf der Kreisstraße 14 in der Gemeinde Grammendorf informiert. Nach Angaben eines Hinweisgebers stand das Auto mittig auf der Fahrbahn. Zudem soll sich der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer auffällig verhalten und wiederholt um das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren