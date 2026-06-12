Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffälliger Fahrzeugführer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Grammendorf (LK V-R) (ots)

Am gestrigen Donnerstag (11.06.2026) wurde die Polizei gegen 15:00 Uhr über ein auffälliges Fahrzeug auf der Kreisstraße 14 in der Gemeinde Grammendorf informiert. Nach Angaben eines Hinweisgebers stand das Auto mittig auf der Fahrbahn. Zudem soll sich der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer auffällig verhalten und wiederholt um das Fahrzeug herumgelaufen sein.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Grimmen stellten den Mann vor Ort fest. Im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Zudem wurden bei ihm weiße Anhaftungen im Nasenbereich festgestellt.

Aufgrund des bestehenden Verdachts wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Im Zuge der weiteren Maßnahmen durchsuchten die Beamten das Fahrzeug nach möglichen Beweismitteln. Dabei wurden Gegenstände mit weißen Anhaftungen festgestellt, die der Beschuldigte zuvor offenbar zu beseitigen versuchte.

Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 41-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Er musste daraufhin zu Boden gebracht werden. Verletzt wurde dabei niemand. Anschließend wurde der Mann aufgrund seines psychischen Zustandes sowie zur weiteren medizinischen Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 41-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beeinflussung des Straßenverkehrs durch berauschende Mittel, wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz beziehungsweise des Besitzes entsprechender Substanzen sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

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