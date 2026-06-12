Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Laubenbrand in Grimmen

Grimmen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (11. Juni 2026) kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Brand in der Kleingartenanlage "Am Gartenheim" e.V. Hoikenrade II in Grimmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, auch griff das Feuer nicht auf angrenzende Gärten über.

Gegenwärtig wird der Schaden auf etwa 500,00 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

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