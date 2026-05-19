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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Wohnung führt zu Evakuierung

Neubrandenburg (ots)

Heute Mittag gegen 13:00 Uhr ist die Neubrandenburger Polizei zu seinem Wohnungsbrand in der Koszaliner Straße in der Neubrandenburger Oststadt dazugerufen worden.

Nach aktueller Kenntnis ist in der Küche einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Eine 25-jährige deutsche Bewohnerin aus einer Nachbarwohnung musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung und für die Löscharbeiten wurde der Aufgang des Mehrfamilienhaus zudem evakuiert. Die Wohnung des Brandausbruchs ist aktuell nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Verursacher wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Brandstiftung. Eine Schadenssumme kann noch nicht geschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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