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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffahrunfall löst Unfall auf Gegenfahrbahn aus

A20 / Brohmer Berge (ots)

Auf der Autobahn 20 nahe des Parkplatz Brohmer Berge ist es heute zur Mittagszeit zu Unfällen in beiden Fahrtrichtungen gekommen. Nach bisheriger polizeilicher Kenntnis hat es zunächst einen Auffahrunfall in Fahrtrichtung Stettin gegen. Ein Kleintransporter wollte mutmaßlich ein Wohnmobil überholen und verschätzte sich wohl mit dem Abstand und fuhr in das Wohnmobil.

Das Wohnmobil wurde zerstört und Teile flogen über die Mittelleitplanke auf die andere Fahrstrecke. Durch die Teile kam es dort zu einem Unfall zwischen zwei PKW in Fahrtrichtung Lübeck.

Eine Frau aus dem Wohnmobil wurde im Zuge des Unfalls schwerverletzt.

Die Richtungsfahrbahn Lübeck ist inzwischen beräumt und freigegeben. Aktuell wird in die andere Fahrtrichtung Stettin noch an der Anschlussstelle Friedland abgeleitet, weil der Bereich der ersten Unfallstelle für Straßenarbeiten noch vollgesperrt ist.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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