Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahndung nach Straftäter - Polizei bittet um Mithilfe

Greifswald (ots)

Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Stralsund bittet die Kriminalpolizei Wolgast die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Hier der Link zur Fahndung: https://tinyurl.com/4j5j8bvw

Wer Angaben zu den abgebildeten Personen machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Wolgast (Telefon: 03836 252-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell