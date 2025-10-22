Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Fahndung nach Straftäter - Polizei bittet um Mithilfe
Greifswald (ots)
Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Stralsund bittet die Kriminalpolizei Wolgast die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.
Hier der Link zur Fahndung: https://tinyurl.com/4j5j8bvw
Wer Angaben zu den abgebildeten Personen machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Wolgast (Telefon: 03836 252-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
