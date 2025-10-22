PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahndung nach Straftäter - Polizei bittet um Mithilfe

Greifswald (ots)

Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Stralsund bittet die Kriminalpolizei Wolgast die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Hier der Link zur Fahndung: https://tinyurl.com/4j5j8bvw

Wer Angaben zu den abgebildeten Personen machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Wolgast (Telefon: 03836 252-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

