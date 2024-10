POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

PHR Stralsund (ots) - Am 27.10.2024 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Brand eines Bauwagens in Stralsund im Bereich Vogelwiese Ecke An den Bleichen (Kniepervorstadt). Kurz nach Eingang der Meldung bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, trafen die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Stralsund mit insgesamt 12 Kameraden ein, um die Löschmaßnahmen einzuleiten. Der Bauwagen brannte zu diesem ...

mehr