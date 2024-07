Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L263 auf Höhe der Ortschaft Lüssow

Wolgast (ots)

Am 26.07.2024 gegen 19:10 Uhr kam es auf der L263 auf Höhe der Ortslage Lüssow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr die 61-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Motorrollers Suzuki die L263 aus Richtung Ziethen kommend in Richtung Gützkow. Dabei wurde sie von einem weißen PKW überholt. Zur gleichen Zeit kam ihnen ein schwarzer PKW entgegen. Aus Angst vor einer Kollision mit den Fahrzeugen, bremtse die 61-Jährige ihr Fahrzeug so stark ab, dass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Die beiden Fahrzeugen entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Rollerfahrerin zu kümmern. Die Roller-Fahrerin zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Greifswald gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,-EUR. Gegen die beiden PKW-Fahrer wurde Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836252224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

