POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung zwischen Pisede und Neukalen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Bergen/Rügen (ots) - Am 09.03.2024 gegen 11:15 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der August-Bebel-Straße in Putbus. Zur Brandbekämpfung rückten die Kameraden der FFW Putbus und Bergen aus. Das im Haus befindliche deutsche Ehepaar im Rentenalter (78 und 80 Jahre) wurde evakuiert und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung ins ...

