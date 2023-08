POL-NB: Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei nach Tötungsdelikt

Sassnitz (LK VR) (ots) - Am 21.08.2023 gegen 01:10 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg von einem Zeugen über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Dranske informiert. Der 35-jährige deutsche Zeuge bemerkte laute Musik, die aus einem heranfahrenden PKW kam. Der PKW hielt auf einer Grünfläche vor dem Haus des Zeugen an. Der Fahrzeugführer wirkte alkoholisiert und schlief kurz nach Ankunft hinter ...

mehr