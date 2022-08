Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 43-jähriger Mann aus Jena in Born, Landkreis Vorpommern-Rügen verschwunden

Barth (ots)

Am Freitag, 05.08.2022 gegen 06:45 Uhr wurde bei der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein 43-jähriger Mann aus Jena als vermisst gemeldet. Der 43-Jährige macht zur Zeit Urlaub in Ahrenshoop auf dem Darß. Nach Angaben seiner Reisebegleitung ist der Mann am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr zum Angeln nach Born aufgebrochen und bis zum Meldezeitpunkt nicht zurückgekehrt. Polizeibeamte des PR Barth wurden zum Einsatz gebracht und konnten in Born in Wassernähe den PKW des Vermissten, sowie ihm zugehörige Sachen auffinden. Da der Mann selbst nicht anzutreffen war, gingen die Beamten von einem möglichen Unglücksfall aus und eine großangelegte Suche begann. An der Suche beteiligten sich ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei, die FFW Born und Zingst mit Boots- und Drohneneinsatz, die DLRG mit Tauchern und Diensthundeführer mit Personenspürhunden des Landesbereischaftspolizeiamtes M-V. Die Suche blieb bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne Erfolg und wurde zunächst unterbrochen. Sie wird im Rahmen der Streifentätigkeit fortgesetzt. Der Vermisste ist ca. 180 cm groß, hat eine normale Statur, dunkles kurzes lichter werdendes Haar, blaue Augen und er trägt ein schwarzes T-Shirt und eine graue Capri-Hose (3/4 Länge). Zeugen, die Angaben zur Person oder zum Aufenthalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Barth, Tel. 038231 6720 zu melden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

