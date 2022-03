POL-NB: Betrunkener Fahrradfahrer verunfallt in Malchow

Pasewalk (ots) - In der Nacht zum Samstag, dem 12.03.2022 versuchten Diebe in Pasewalk, Lessingstraße einen Pickup VW Amarok und in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen Transporter Fiat Ducato zu entwenden. Beide Fahrzeuge wurden aufgebrochen und versucht zu starten, was jedoch misslang. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. In der Straße Am Fuchsbau gelang es den unbekannten Tätern einen grauen PKW Mercedes ...

