Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 20.02.2022 gegen 13.50 Uhr kam es auf der Kreuzung B111/ L35 Ortslage Gützkow zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei PKW. Ein 55- jähriger Fahrzeugführer eines VW Tiguan befuhr die B111 aus Jarmen kommend in Richtung Greifswald. Eine 39- jährige Fahrzeugführerin eines VW Caddy kam von der BAB20 und wollte in Richtung Wolgast weiterfahren. Durch das Nichtbeachten der Vorfahrt kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die 39- jährige Fahrzeugführerin und ihre beiden mitfahrenden Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Greifswald eingeliefert. Der Fahrzeugführer des VW Tiguans blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 41.100 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Zur Unfallaufnahme musste die Kreuzung zeitweise voll gesperrt werden. Am 19.02.2022 kam es auf der selben Kreuzung bereits zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem die Ampelanlage beschädigt wurde und seitdem nicht in Betrieb ist.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Verena Splettstößer

