Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 13.06.2021 gegen 11:00 Uhr kam es zwischen der Ortslage Rothenklempenow und Grünhof auf der L283 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Gruppe von polnischen Radfahrern fuhr in Richtung Rothenklempenow, als einer der Radfahrer aus der Gruppe über die Sperrlinie ausscherte. Dabei wurde er von einem PKW BMW, der bereits die Gruppe der Radfahrer überholte, seitlich berührt. Der 16-jährige, polnische Radfahrer stürzte daraufhin und erlitt Abschürfungen an der Hüfte. Der 35-jährige, deutsche Führer des PKW wies eine Atemalkoholwert von 0,26 Promille auf.

Weiterhin wurde am Fahrrad des Verunfallten, der dies auf Ebay Kleinanzeigen erwarb, eine Manipulation der Rahmennummer festgestellt. Gegen den polnischen Radfahrer ergab sich der Verdacht einer Straftat. Das hochwertige Rennrad (Wert ca. 2000,- Euro) wurde vorerst sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei aufgenommen.

