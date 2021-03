Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L29 bei Altefähr auf der Insel Rügen

Bergen (ots)

Am 27.03.2021 gegen 11:45 Uhr kam es auf der L29 bei Altefähr auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall an welchem ein LKW mit Anhänger und ein weißes Wohnmobil beteiligt waren. Ein 43-jähriger deutsche Fahrzeugführer eines LKW Mercedes befuhr die L29 aus Richtung Altefähr kommend in Richtung Gustow. An dem Anhänger befand sich ein Anhänger mit einem Motorboot darauf. In einer Linkskurve kam ihm ein weißes Wohnmobil entgegen. Dieses fuhr dabei teilweise auf seiner Fahrbahn. Um einen Unfall zu vermeiden wich der 43-Jährige mit seinem LKW nach rechts aus. Dabei kollidierte der Anhänger mit dem Boot mit einem Straßenbaum. Das Wohnmobil entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell