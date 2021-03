Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B96 auf Höhe der Anschlussstelle zur B105

Stralsund (ots)

Am 27.03.2021 gegen 08:00 Uhr kam es auf der B96 bei Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Golf befuhr die B96 aus Richtung BAB 20 kommend in Richtung Stralsund. Auf Höhe der Anschlussstelle zur B105 beabsichtigte er auf die B105 in Richtung Rostock abzubiegen. Hierzu befuhr er die Ausfahrt zur B105. Auf Grund zu Höher Geschwindigkeit kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Dieses kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall zogen sich der 28-jährige deutsche Beifahrer und seine 8-jährige Tochter Verletzungen zu. Beide wurden zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Greifswald gebracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000,-EUR.

