Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und dem Rasenden Roland auf der Insel Rügen

Sassnitz (ots)

Am 04.10.2020 gegen 09:30 Uhr kam es in der Ortschaft 18586 Baabe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Zug der Rügenschen Bäderbahn (Rasender Roland). Hierbei befuhr der 82-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Passat die Strandstraße aus Richtung B196 kommend in Richtung Strandpromenade. Am Bahnübergang der Kleinbahnstrecke in der Strandstraße übersah er dabei die von links kommende Kleinbahn der Rügenschen Bäderbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit der Kleinbahn. Hierbei zog sich der 82-jährige Fahrzeugführer Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins SANA-Krankenhaus von Bergen gebracht werden. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Am PKW entstand ein Sachschaden von 15.000,-EUR und an der Kleinbahn ein Schaden von 10.000,-EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Kleinbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. Während der Unfallaufnahme musste die Strandstraße für 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell