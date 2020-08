Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am KZ-Mahnmal in 18356 Barth

Barth (ots)

Am 17.08.2020 gegen 21:10 Uhr stellten Beamte des Polizeirevieres Barth eine Beschädigung am KZ-Mahnmal auf dem Gelände der Gedenkstätte in Barth fest. Die Gedenkstätte ist dem KZ-Außenlager in Barth gewidmet. In diesem waren im 2. Weltkrieg Menschen aus 18. Nationen inhaftiert. Auf dem ca. 19 Meter langen Mahnmal sind insgesamt acht Gedenktafeln aus Messing und Stahl befestigt. Sechs dieser Gedenktafeln wurden durch unbekannte Täter beschädigt, indem diese Platten aus den Treppenstufen vor dem Mahnmal nahmen. Anschließend zertrümmerten sie die Platten und bewarfen damit die Gedenktafeln. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell