Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf schwer verletzten Personen sowie Folgeunfall mit einer leicht verletzten Person auf der BAB 20, Höhe Strasburg

Pasewalk, LK V-G (ots)

Am 17.06.2020 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 16:25 Uhr ein verunfallter PKW auf der BAB 20 hinter der Anschlussstelle Strasburg in Fahrtrichtung Stettin mitgeteilt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein PKW Mercedes, welcher durch einen 57-jährigen deutschen Fahrer geführt wurde nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in weiterer Folge. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrzeugführer 4 weitere deutsche Insassen im Alter von 22, 31, 33 und 46 Jahren. Alle Insassen erlitten schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Diese wurden durch den eingesetzten Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Pasewalk eingeliefert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12500,- Euro. Zur Verkehrsunfallaufnahme sowie Reinigung der Fahrbahn wurde die rechte Fahrspur bis 19:50 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde auf der Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wodurch es lediglich zu unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Während der polizeilichen Maßnahmen ereignete sich gegen 18:14 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Der 29-jährige polnische Fahrzeugführer eines LKW erkannte die Sperrung der rechten Fahrspur zu spät und lenkte unvermittelt auf die Überholspur. Dabei übersah dieser eine 45-jährige deutsche Fahrzeugführerin aus Brandenburg, welche sich mit einem PKW Skoda bereits auf der linken Fahrspur befand. In Folge der Kollision wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Diese wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Pasewalk gebracht. Der PKW Skoda war nicht mehr fahrbereit. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 9000,- Euro geschätzt. Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell