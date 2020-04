Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol auf der Landesstraße 29 (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen (ots)

Am 12.04.2020, gegen 8:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Unfall auf der L 29 in der Nähe von Gustow gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 57-jähriger Honda-Fahrer die L 29 aus Richtung Gustow kommend in Richtung Altefähr. In einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich auf dem angrenzenden Acker. Der Fahrer des verunfallten Honda entfernte sich nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle. Durch die eingesetzten Funkstreifenwagen konnte die flüchtige Person circa 1 km von der Unfallstelle entfernt festgestellt werden. Es handelt sich um einen Deutschen von der Insel Rügen, welcher durch den Unfall diverse Verletzungen erlitten hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Am verunfallten Pkw Honda Civic entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die L 29 musste zur Bergung des verunfallten Pkws kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

