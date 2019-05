Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt, LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots)

Am 21.05.2019 gegen 21:10 Uhr ereignete sich auf der B104 ein Wildunfall unter Beteiligung eines Kradfahrers.Ein 32-jähriger Kradfahrer befuhr mit einer GSX-R600 Suzuki die B 104 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung 17309 Polzow,als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn rannte. Einen Zusammenstoß mit dem ausgewachsenen Tier konnte der Fahrer nicht verhindern.Der Motorradfahrer stürzte.Der Mann erlitt durch die Kollision mit dem Reh Verletzungen am rechten Fuß.Durch den eingesetzten Rettungswagen wurde der Verletzte zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Pasewalk gebracht. Das Krad war nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

