POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bananen anstatt Handy geliefert - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unvorsichtig ausgestiegen

Bei einer Tankstelle stieg ein 59-Jähriger aus seinem Auto ohne ausreichend nach dem rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein langsam am dem Mercedes vorbeifahrenden Renault-Fahrer touchierte die Fahrertüre und verursachte dabei Sachschaden in von ca. 10.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Rommelshauser Straße.

Waiblingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Rollers wurde bei einem Unfall in der Fronackerstraße am Mittwoch, kurz nach 9 Uhr, leicht verletzt. Der Mann stürzte, als er erkannte, dass eine Frau mit ihrem Auto aus ihrem Grundstück ausfuhr. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Waiblingen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Leutenbach: Auto macht sich selbstständig

Weil ein 57-jähriger Ford-Fahrer beim Verlassen seines Autos vergaß, das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, kam es am Mittwoch, kurz vor 9 Uhr zu einem Unfall mit rund 3000 Euro Sachschaden. Der Ford rollte ohne Fahrer auf einen geparkten Renault Twingo, wobei beide Pkw beschädigt wurden.

Alfdorf: Alles Banane

Schlechte Nachtrichten für einen 33-jährigen Handykäufer aus Alfdorf: Der Mann erwarb über eine Internetplattform ein Handy. Da er sich derzeit im Urlaub befindet, ließ er das Paket am Dienstag von einem Angehörigen öffnen. Anstatt eines neuen Handys befanden sich im Paket allerdings acht Bananen. Es bleibt nun nur zu hoffen, dass der Mann Bananen mag und die Polizei das bestellte Handy ausfindig machen kann. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

