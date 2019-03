Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung mit Hammer in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 21.03.2019 ist es gegen 18:15 Uhr in einer Wohnung in der Greifswalder Makarenkostraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen, polnischen Staatsangehörigen im Alter von 30 bzw. 32 Jahren gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen eskalierte nach einem gemeinsamen Alkoholgenuss ein Streit derart, dass der tatverdächtige 30-Jährige dem geschädigten 32-Jährigen mehrmals mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Geschädigte flüchtete aus der Wohnung ins Treppenhaus, woraufhin ihm der Tatverdächtige mit dem Hammer in der Hand gefolgt sein soll.

Es gelang dem verletzten Geschädigten bei Nachbarn Hilfe zu holen. Diese verständigten daraufhin die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten beruhigte sich die Situation und der Tatverdächtige ließ vom Geschädigten ab.

Die eingesetzten Rettungskräfte stellten bei dem 32-Jährigen Kopfverletzungen fest. Er musste ins Klinikum Greifswald verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Geschädigten einen Wert von vier Promille. Der Beschuldigte wurde noch am gestrigen Abend vorläufig festgenommen. Ein bei ihm erfolgter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Beide Personen wurden polizeilich überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Geschädigte polizeibekannt ist und gegen ihn ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe vorliegt. Dieser soll nun vollstreckt werden.

Gegen den Tatverdächtigen hat die Staatsanwaltschaft Stralsund den Erlass eines Haftbefehls beim zuständigen Amtsgericht Greifswald beantragt.

