POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus Greifswald (LK Vorpommern-Greifswald)

Die 34-jährige Frau aus Greifswald, die seit dem 10.09.2018 gegen 07:30 Uhr als vermisst gemeldet wurde, konnte heute gegen 06:30 Uhr angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

