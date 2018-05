POL-NB: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung zur Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! "Radfahrer im Straßenverkehr"

Die richtige Seite Bild-Infos Download

Neubrandenburg (ots) - Am 03.05.2018 befanden sich im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in allen drei Landkreisen über 100 Polizeibeamte im Einsatz und überprüften an 48 Kontrollstellen über 1.100 Fahrzeuge, insbesondere Radfahrer. Bei den kontrollierten Radfahrern wurden 146 Vorfahrt-/Vorrangverstöße, insbesondere die "Nutzung des Radweges in nicht zulässiger Fahrtrichtung" aber auch vereinzelt Rotlichtverstöße festgestellt. Weiterhin mussten siebzehn Handyverstöße, 16 Mängel an lichttechnischen Einrichtungen sowie 77 sonstige Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.

Zudem wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich gegenüber Schülern, die sich auf dem Weg zur Schule befanden und sich oftmals nicht verkehrsgerecht als Radfahrer verhielten, mündliche Belehrungen ausgesprochen. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass Radfahrer auf Gehwegen fuhren oder trotz vorhandener Radwege verbotswidrig die Fahrbahn benutzten. Die Kontrollen zum Thema "Radfahrer im Straßenverkehr" werden noch den gesamten Monat Mai andauern.

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock fand gestern die Auftaktveranstaltung zur o.g. Kampagne statt. Die Ergebnisse hierzu werden von dort am heutigen Tage in einer gesonderten Pressemitteilung veröffentlicht.

