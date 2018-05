POL-NB: Schlägerei in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -

Am 03.05.2018, gegen 01:15 Uhr, kam es in der Neubrandenburger Oststadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Drei Männer im Alter von 17 bis 20 Jahre schlugen gemeinschaftlich auf einen 30 jährigen Mann ein. Es gelang dem Opfer, leicht verletzt zu fliehen und den Notruf der Polizei zu wählen. Der Mann begab sich anschließend in medizinischer Behandlung. Durch den sofortigen Einsatz der Beamten vom Polizeihauptrevier Neubrandenburg, wurden die flüchtenden Tatverdächtigen zeitnah gestellt. Gegen sie wird nun wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

