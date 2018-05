POL-NB: Hakenkreuze in Stralsund und Rechlin geschmiert

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit zwischen dem 02.05.18, 20:00 Uhr und dem 03.05.18, 08:00 Uhr brachten bisher unbekannte Täter auf dem Gehweg vor einem Supermarkt in Rechlin (Ahornstraße) ein Hakenkreuz und eine SS-Rune auf. Die Symbole wurden in brauner Farbe aufgesprüht. Eine Beseitigung wurde veranlasst.

In Stralsund erhielt die Polizei am 04.05.18, gegen 03:10 Uhr, den Hinweis, dass sich vor einer Schule in der Lion-Feuchtwanger-Str. ein "riesengroßes" Hakenkreuz befindet. Die eingesetzten Beamten stellten ein 230 x 250 cm großes Symbol fest, welches durch den weißen Abrieb von YTONG-Steinen aufgetragen wurde. Die verständigte Feuerwehr spülte das Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen mit Wasser weg.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

