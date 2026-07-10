Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Radfahrerinnen nach Verkehrsunfällen in Rostock verletzt

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstags ereigneten sich in Rostock zwei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrerinnen. Beide wurden dabei verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Gegen 06:50 Uhr beabsichtigte ein 29-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger von der Lübecker Straße nach rechts in die Doberaner Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der Fahrzeugführer dabei die Vorfahrt einer 54-jährige Pedelec-Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Die Doberaner Straße ist im Bereich der Unfallstelle für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt und ausschließlich für den öffentlichen Personennahverkehr freigegeben.

Weniger als eine halbe Stunde später kam es im Einmündungsbereich Kurt-Schumacher-Ring/Theodor-Heuss-Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt einer 45-jährigen E-Bike-Fahrerin missachtet. Infolge der Kollision stürzte die Radfahrerin und erlitt Verletzungen.

Beide Radfahrerinnen wurden zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Klinikum gebracht.

Die Ermittlungen zur jeweiligen Unfallursache dauern an. Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

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