PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Radfahrerinnen nach Verkehrsunfällen in Rostock verletzt

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstags ereigneten sich in Rostock zwei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrerinnen. Beide wurden dabei verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Gegen 06:50 Uhr beabsichtigte ein 29-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger von der Lübecker Straße nach rechts in die Doberaner Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der Fahrzeugführer dabei die Vorfahrt einer 54-jährige Pedelec-Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Die Doberaner Straße ist im Bereich der Unfallstelle für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt und ausschließlich für den öffentlichen Personennahverkehr freigegeben.

Weniger als eine halbe Stunde später kam es im Einmündungsbereich Kurt-Schumacher-Ring/Theodor-Heuss-Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt einer 45-jährigen E-Bike-Fahrerin missachtet. Infolge der Kollision stürzte die Radfahrerin und erlitt Verletzungen.

Beide Radfahrerinnen wurden zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Klinikum gebracht.

Die Ermittlungen zur jeweiligen Unfallursache dauern an. Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 09:03

    POL-HRO: Radfahrerin stürzt am Straßenbahnübergang in Schwerin und verletzt sich schwer

    Schwerin (ots) - Donnerstagmittag kam es in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Radfahrerin schwer verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 74-jährige deutsche Radfahrerin aus dem Umland von Schwerin die Lennestraße aus Richtung Schlossgarten gegen 13:00 Uhr. Als sie sich den dort verlaufenden Straßenbahnschienen näherte, soll aus ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 08:48

    POL-HRO: Polizei stellt Unfallfahrer nach kurzer Flucht in Bad Doberan

    Bad Doberan/Landkreis Rostock (ots) - In der vergangenen Nacht stellte die Polizei in Bad Doberan einen Fahrzeugführer nach einem schadensreichen Fluchtversuch. Gegen 02:40 Uhr des heutigen Morgens bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Skoda, dessen Fahrzeugführer in einer Kurve am Buchenberg von der Fahrbahn nach rechts abkam, mit einem Bordstein ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 13:41

    POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer nach Zeugenhinweis

    Schwerin (ots) - Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei Mittwochmittag einen alkoholisierten Lkw-Fahrer im Schweriner Stadtteil Göhrener Tannen aus dem Verkehr gezogen. Gegen 13:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 42-jährigen Fahrer eines Lkw mit Auflieger, nachdem zuvor der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gemeldet worden war. Ein vor Ort durchgeführter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren