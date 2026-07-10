Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Unfallfahrer nach kurzer Flucht in Bad Doberan

Bad Doberan/Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht stellte die Polizei in Bad Doberan einen Fahrzeugführer nach einem schadensreichen Fluchtversuch.

Gegen 02:40 Uhr des heutigen Morgens bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Skoda, dessen Fahrzeugführer in einer Kurve am Buchenberg von der Fahrbahn nach rechts abkam, mit einem Bordstein kollidierte und anschließend in Richtung Bartenshagen weiterfuhr. Die Einsatzbeamten entschlossen sich daraufhin, den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und setzte seine Fahrt fort. Als er in die Straße "Am Walkmühler Holz" nach links einbiegen wollte, kam er erneut von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Zaunfeldern und überfuhr anschließend eine Verkehrsinsel. Dabei wurde der Skoda erheblich beschädigt und kam mit platten Reifen zum Stillstand.

Der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer leistete in der weiteren Folge Widerstand und musste vor Ort von den Einsatzbeamten gefesselt werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Auch hierbei leistete der 20-Jährige Widerstand, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Dabei wurden jedoch keine Personen verletzt.

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie Widerstands gegen die Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zum entstandenen Sachschaden können gegenwärtig noch keine Angaben getätigt werden.

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