Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrerin stürzt am Straßenbahnübergang in Schwerin und verletzt sich schwer

Schwerin (ots)

Donnerstagmittag kam es in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Radfahrerin schwer verletzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 74-jährige deutsche Radfahrerin aus dem Umland von Schwerin die Lennestraße aus Richtung Schlossgarten gegen 13:00 Uhr. Als sie sich den dort verlaufenden Straßenbahnschienen näherte, soll aus Richtung Innenstadt eine Straßenbahn herangefahren sein. Am Übergang verlor die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte in den Gleisbereich. Die Straßenbahn passierte den Bereich nur kurze Zeit später auf dem parallel verlaufenden Gleis, sodass es zu keiner Kollision mit der Radfahrerin kam.

Die 74-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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