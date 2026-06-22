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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW Brand auf der B 105 nahe der Ortslage Bentwisch

Rostock (ots)

Am Montag, dem 22.06.2026 gegen 16:00 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau
die B 105 nahe der Ortslage Bentwisch. Auf dem Heimweg geriet ein 17 
Jahre alter Saab aufgrund technischer Probleme in Brand. Die Frau 
konnte sich noch selbständig aus dem PKW befreien. Der Saab brannte 
vollständig aus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro. 
Die B 105 wurde bis 16:50 Uhr voll gesperrt. 

Robert Heinrich
Polizeihauptkommissar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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