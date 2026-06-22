POL-HRO: PKW Brand auf der B 105 nahe der Ortslage Bentwisch
Rostock (ots)
Am Montag, dem 22.06.2026 gegen 16:00 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau die B 105 nahe der Ortslage Bentwisch. Auf dem Heimweg geriet ein 17 Jahre alter Saab aufgrund technischer Probleme in Brand. Die Frau konnte sich noch selbständig aus dem PKW befreien. Der Saab brannte vollständig aus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro. Die B 105 wurde bis 16:50 Uhr voll gesperrt. Robert Heinrich Polizeihauptkommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf
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