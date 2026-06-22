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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 79-Jährige verstirbt bei Badeunfall in der Ostsee bei Markgrafenheide

Rostock (ots)

Am frühen Abend des vergangenen Sonnabends, 20. Juni 2026, ist eine 79 Jahre alte Deutsche vor Markgrafenheide verstorben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden Zeugen gegen 18 Uhr auf die Touristin aufmerksam, die regungslos im Wasser trieb. Trotz ihrer umgehenden Bergung und sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau aus Thüringen später im Krankenhaus.

Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt nun zu den genauen Umständen des Todes. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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